La situaziun da la sitgira en la Val Puschlav saja delicata, di Ramon Carpintero, il cumandant dals pumpiers da Brusio. Divers mais n’haja quai betg pli pluvì, ma adina sufflà in ferm vent. En la Val Puschlav vala per il mument in scumond da far fieu absolut.

Per ils pumpiers signifitga quai d’esser adina pront per il cas urgent. Uschia saja impurtant d’avair adina avunda pumpiers en val ed er ils vehichels da pumpiers sajan adina pronts. Impurtanta saja er la collavuraziun cun il servetsch forestal. Quel è numnadamain responsabel per il mantegniment dals batschigls d’aua da reserva. En il territori da Brusio datti quatter batschigls. Quai per pussibilitar ina rotaziun pli sperta per il helicopter.

Il viadi da rivar e turnar tar il lago di Poschiavo durass numnadamain memia ditg, di l’ingenier forestal, Gilbert Berchier. Per abolir il scumond absolut da far fieu, duai plover almain da tut in’emna, uschia l’um da Brusio.