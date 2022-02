En in emprim pass èn sin maisa projects per ils tetgs da la chasa da scola Puntraschina e dal bogn cuvert Bellavita. Previs èn 70 respectivmain 86 panels d’in meter autezza e var 1,7 meters largezza. Quels duain vegnir montads vertical, uschia ch’i possian prender si sper il sulegl direct er la radiaziun indirecta, scriva la vischnanca en ina communicaziun. In studi prevesa custs da var 122’000 francs per l’implant sin il tetg dal bogn cuvert e var 130’000 francs per la chasa da scola.

En in proxim pass duain ils projects vegnir suttamess a la radunanza communala. L'intent saja, da manar in discussiun generala davart la strategia d’energia communala a vista mesauna ed a lunga vista.