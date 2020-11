Nora Saratz Cazin da la partida Verdliberala è elegida cun 629 vuschs tar in pli absolut da 379. Ses cuntracandidat, il commember da suprastanza Gian-Franco Gotsch ha survegnì 121 vuschs. Per la dunna da 39 onns è l'elecziun in bel sentiment.

Saratz Cazin succeda a Martin Aebli che ha abditgà suenter esser stà 16 onns president communal da Puntraschigna. Ella è stada dapi il 2015 commembra da la cumissiun da gestiun.

Tgi è Nora Saratz Cazin? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Nora Saratz Cazin ha 39 onns. Ella è giurista e stada ils ultims tschintg onns commembra da la cumissiun da gestiun da la vischnanca. Ella vul en emprima lingia stgaffir spazi d'abitar e spazi da mastergn per famiglias, giuven e vegl. Plinavant vul ella empruvar da motivar possessurs da segundas abitaziuns da prender dimora fixa a Puntraschigna.

Ses cuntracandidat, Gian-Franco Gotsch, n'ha uss nagin post pli en vischnanca. El ha demissiunà sin la fin da quest onn sco suprastant. L'um da 61 onns ha dentant vulì candidar per il presidi communal.

4 novs en suprastanza

Da l'actuala suprastanza communala èn elegids Diana Costa (en uffizi dapi il 2017) e Richard Plattner (dapi il 2013). Da nov èn suprastanza èn Peter Käch (604 vuschs), Mark Hulsbergen (513), Joel Schäfli (420) e Migg Lenz (380). Er cuntanschì il pli absolut da 297 ha Markus Fähndrich (341 vuschs). El è dentant danvanz en il gremi da sis persunas.