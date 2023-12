RTR ha tschertgà cun Voss agid las pli bellas impressiuns dal quartier Scuol Ost. Or da tuttas fotografias inoltradas ha ina giuria da RTR fatg ina preselecziun per votar online. Grazia fitg per la participaziun a la concurrenza.

Tut las fotografias inoltradas

1 / 39 Legenda: Emprim plaz per la levada dal sulegl da Nina Magni. Nina Magni 2 / 39 Legenda: Jolanda Thanei gudogna cun questa impressiun d'enviern cun bella glisch il segund plaz. Jolanda Thanei 3 / 39 Legenda: E cun questa vista davent da Scuol Ost va Cristiana Fliri per il terz bon. Cristiana Fliri 4 / 39 Legenda: Questa foti saja da la fin dal 19avel tschientaner Armon Parolini 5 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 6 / 39 Legenda: Ottavia Truog 7 / 39 Legenda: Il plazzal dals Monolits Ottavia Truog 8 / 39 Legenda: In'ulteriur plazzal Ottavia Truog 9 / 39 Legenda: Mirjam Trottmann 10 / 39 Legenda: Mirjam Trottmann 11 / 39 Legenda: Johann Neuhäusler 12 / 39 Legenda: Clotilda Neuhäusler 13 / 39 Legenda: Firma Bezzola avant la surconstrucziun dals Monolits Ottavia Truog 14 / 39 Legenda: Ottavia Truog 15 / 39 Legenda: Ottavia Truog 16 / 39 Legenda: Ottavia Truog 17 / 39 Legenda: Selina Kurath 18 / 39 Legenda: Claudia Alini 19 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 20 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 21 / 39 Legenda: Andri Franziscus 22 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 23 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 24 / 39 Legenda: Fotografia dal quartier Sotchà. Matthias Merz 25 / 39 Legenda: Claudia Alini 26 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 27 / 39 Legenda: Ottavia Truog 28 / 39 Legenda: Erica Franziscus 29 / 39 Legenda: Jolanda Thanei 30 / 39 Legenda: Fadri Truog 31 / 39 Legenda: Andrea Truog 32 / 39 Legenda: Andrea Truog 33 / 39 Legenda: Andrea Truog 34 / 39 Legenda: Andrea Truog 35 / 39 Legenda: Andrea Truog 36 / 39 Legenda: Ottavia Truog 37 / 39 Legenda: Ottavia Truog 38 / 39 Legenda: Ottavia Truog 39 / 39 Legenda: Cristiana Fliri

Cun 99 da las 321 vuschs gudogna Nina Magni cun sia fotografia da la levada dal sulegl l'emprim plaz. Sin il segund plaz sa tschenta Jolanda Thanei ed il terz plaz va a Cristiana Fliri. Cordiala gratulaziun a Vus trais.

Las victuras

Nina Magni gudogna in bon da 150 francs Jolanda Thanei gudogna in bon da 100 francs Cristiana Fliri gudogna in bon da 50 francs

Ils bons èn valaivels per ina fatschenta u ustaria a Scuol.

