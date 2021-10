Fin la fin da quest onn prevesa il nov acziunari da maioritad, la Dulwich College International, da pajar enavos l’emprest da 3 milliuns francs a la vischnanca da Scuol. La suprastanza communala ha perquai fatg la dumonda d'abolir il contract da cumpra e precumpra ch’era vegnì suttascrit per evitar eventualas speculaziuns cun l'object. La radunanza communala ha ussa aderì cleramain il giavisch da la suprastanza communala.

In curt sguard enavos

L’Institut Otalpin ha cumbattì ils davos onns cun l’acquisiziun da scolaras e scolars e permanentamain era cun problems finanzials. Il 2016 ha la vischnanca perquai segirà la gestiun cun conceder in emprest da 3 milliuns francs. Il termin da la restituziun scroda a la fin dal 2021.

Dentant ha l’Institut Otalpin chattà in nov acziunari da maioritad e quel ha infurmà da surpigliar immediat la gestiun e da pajar enavos per la fin da l'onn 2021 ils 3 milliuns. Ma cun il pajament da l'emprest pretendan els era da schliar il contract surmenziunà. Els argumenteschan quest pass cun il fatg ch'i saja per els pli simpel en avegnir da tractar cun las bancas per far ulteriuras investiziuns a Ftan.

Cleramain per la proposta

Tenor las valitaziuns da la vischnanca n’exista en avegnir betg il privel da speculaziun, quai oravant tut perquai ch'il nov acziunari prevesa d’investir ils proxims onns radund 7 milliuns francs per modernisar ed adattar la scola a Ftan. La vischnanca vul, cun abolir il contract da cumpra e precumpra, stgaffir in bun fundament per la nova possessura, per segirar era en il futur ina scola media en Engiadina Bassa.

La radunanza communala dals 4 d'october ha ussa decis deffintivamain da schliar ils contracts tranter la vischnanca da Scuol ed il Institut Otalpin a Ftan.