Fieus artifizials na sajan betg part d'ina tradiziun locala ed els na sajan betg in basegn da l'entira societad. La radunanza communala da Bever ha approvà glindesdi saira la revisiun parziala da la lescha da polizia cun gronda maioritad. Bever è suenter La Punt Chamues-ch la segunda vischnanca da la regiun Malögia che scumonda fieus artifizials sin il territori communal. IgI ha be dà ina vusch cunter il scumond.

Vischnanca sustegn project turistic

En pli han ils da Bever approvà in credit da bunamain 85'000 francs per realisar in project digital per il turissem da la regiun. Tar quest project cun il num «Digital Costumer Journey» vai per in accumpagnament digital dal giast sin ses viadi tras San Murezzan e l'Engiadina. Uschia vesa il giast il dretg mument ed en il dretg lieu las purschidas ed infurmaziuns, hai num en il messadi da la vischnanca.