Sper il credit da 3,9 milliuns francs per sanar l'Ospizi da l'Alvra han ils da La Punt Chamues-ch er approvà il preventiv per l'onn che vegn.

La pensiun Ospizi da l'Alvra a La Punt Chamues-ch po vegnir renovada. La radunanza communala ha approvà in credit da 3,9 milliuns francs. Medemamain ha ella concedì in credit da 250'000 francs per sanar il bajetg d'alp da l'Ospizi Alvra.

Sbassà pe da taglia

En pli ha la radunanza communala da La Punt Chamues-ch approvà il preventiv per l'onn che vegn. Tar entradas ed expensas da mintgamai stgars 7,9 milliuns francs, serra quel cun in resultat gulivà.

Ultra da quai pajai ils da La Punt Chamues-ch l'auter onn damain taglia. Il suveran ha decidì da sbassar il pe da taglia da 77,5% sin 67,5% da la taglia chantunala simpla.

