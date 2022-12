Il suveran da La Punt Chamues-ch ha decis da sbassar il pe da taglia da 60% sin 49% da la taglia chantunala simpla. Quai scriva la vischnanca en ina communicaziun. Plinavant ha la radunanza communala dal glindesdi approvà unanimamain il preventiv per il 2023. La vischnanca spetga in quint equilibrà, il budget prevesa tar expensas da passa 8,8 milliuns francs in gudogn da 2'594 francs. Il quint è gia fatg cun il nov pe da taglia.

Medemamain approvà ha la radunanza in credit da 130'500 francs per il svilup digital da la regiun Malögia. La finamira è da daventar ina «smart destination». Quai munta dad auzar la cumpetenza digitala, nizzegiar meglier las datas e cumbinar purschidas digitalas ed analogas. Il credit total per la regiun muntan a trais milliuns francs.