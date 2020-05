In cumenzament tut auter che spetgà

Chatrigna e Gigi Murtas da Schlarigna cumenzan ils 6 da zercladur 2020 lur emprima stagiun sco capos-chamona en il Rifugio Saoseo en la Val di Campo en il Puschlav. Causa il coronavirus han las preparativas per l’avertura mess sin il chau la planisaziun dals Murtas. Uschia n’han els betg pudì scuvrir la cuntrada enturn la chamona durant las vacanzas da matg, mabain han stuì organisar tut per drizzar en il Rifugio ch’el correspunda a las mesiras da protecziun.

Empè da scuvrir la cuntrada durant nossas vacanzas, avain nus fatg gitas tras las butias da material da construcziun.

In siemi gia dapi onns

Chatrigna Murtas haja gia gì ditg il giavisch da manar sezza ina giada ina chamona dal CAS. Suenter ch’ella ha lavurà durant ina stagiun sin la Chamanna d’Es-cha, ha ella finalmain er pudì persvader ses um da far il pass.

Optimistics malgrà las restricziuns

Er sch’il cumenzament sco capos-chamona è stà planisà in pau auter, piglia il pèr la situaziun sco ella è ed emprova da far il meglier londeror. Uschia èn questa stad disponibel mo 40 letgs empè da 68 e tras las reglas d’igiena datti tenor Gigi Murtas er dapli lavur che usità. Ma tuttina èn ils Schlarignots da buna speranza ch’i dettia ina buna stad. Quai mussa er in cuc en il cudesch da reservaziuns. Quel è numnadamain gia bain emplenì.

Ristg finanzial

Vid il ristg finanzial che Chatrigna e Gigi Murtas han pervia da las restricziuns na pensan els per il mument betg. Massa grond saja il plaschair da cumenzar finalmain insatge nov en la vita. Tenor Chatrigna Murtas saja uss il pli impurtant da sa concentrar sin l’avertura. Trair bilantscha da l’emprima stagiun en il Rifugio Saoseo possian ins tuttina pir l’atun che vegn.