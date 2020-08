Bun onn da gestiun per provediment da sanadad Engiadin'Ota

La Fundaziun provediment da sanadad Engiadin’Ota mussa en ses rendaquint da l’onn passà in resultat legraivel. Il gudogn è s’augmentà sin 53,5 milliuns francs. L’onn avant aveva quel muntà a 53,1 milliuns francs. Il resultat da gestiun munta a 4,2 milliuns francs.

Sco la «Suedostschweiz» scriva vinavant, haja la Fundaziun provediment da sanadad Engiadin’Ota er augmentà la cumpart d’assicurads cumplementars sin 26 pertschient. Vinavant haja la fundaziun generà retgavs supplementars cun far servetschs a terzs – sajan quai servetschs medicinals, da finanzas u dad informatica.

Difficil onn 2020

En connex cun l'onn current discurra la fundaziun dad in onn difficil. La pandemia da corona saja stada ina gronda sfida per tut ils pertutgads. Sulettamain fin la fin d'avrigl hajan els tractà 60 pazients da Covid-19. Be grazia a la collavuraziun cun la Clinica Gut ed ils ospitals da la regiun saja stà pussibel da surmuntar la crisa.

