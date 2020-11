Dapi il mars da quest onn n’han ils 22 commembers da la societad da musica Cinuos-chel-Brail betg pli gì ina prova da musica. Ils inscunters mancan dentant ferm als musicants. Betg be per exercitar tocs da musica, mabain er per sa vesair ina giada l’emna.

Pli u main or da mintga chasada a Brail deriva in musicant.

La musica da Cinuos-chel-Brail è er l’unica societad activa en il vitg. Ed ella consista da pliras generaziuns. Uschia è la pli giuvna commembra 16 ed il pli vegl passa 75 onns vegl.

Il liom dals «Bragliochers» è fitg ferm, uschia che blers restan fidaivels a la societad er sch’els n’abitan betg pli en vischnanca.

La tema saja perquai uss, che la lunga interrupziun da las provas pudess intimar in u l’auter musicant pli vegl da chalar anticipadamain. Fin il schaner 2021 ha la societad entant abolì las provas da musica il venderdi saira a Brail.