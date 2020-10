Legenda: Quests fegls d'infurmaziun pendan vi da la porta da la posta a Samedan. RTR, Anna Caprez

Ils trais pertutgads sajan perquai en isolaziun. Ils ulteriurs collavuraturs hajan laschà medemamain laschà far in test e spetgian ussa en quarantina sin il resultat. Per motivs da segirezza vegnia La Posta a Samedan uss nettegiada da rudent. Perquai restia quella er serrada anc damaun, venderdi.

La Posta è il mument vid chattar in remplazzament per ils collavuraturs che crodan or.