San Murezzan sto far diversas investiziuns pli grondas ils proxims onns. Tranter auter duai vegnir fabritgada ina nova chasa da scola e la chasa da parcar Quadrellas sto vegnir sanada. Omadus projects cumbattan dentant cun in ferm cuntravent or dal cussegl communal.

La planisaziun per la nova chasa da scola è vegnida messa enavos sin champ 1, tant ils basegns sco era il lieu duain vegnir examinads da nov. Ed era la sanaziun da la chasa da parcar Quadrellas vegn messa en dumonda.

Surtut ils commembers pli giuvens mettan en dumonda ils projects. Els pretendan che las investiziuns duain vegnir fatgas sin basa d'in concept cumplessiv per l'entira vischnanca e betg in zic qua ed in zic là.

En pli chaschunan las tavlettas da pretsch per discussiuns. 82 milliuns francs duai la nova scola custar (+/-20%) e 10 milliuns francs la sanaziun da la chasa da parcar. Quai per prolungar la durada da vita dal construct, ch'ha gia 50 onns, per radund 10 onns.

In sguard sin la situaziun finanziala da la vischnanca mussa che planisar cun premura fa da basegn. Per il 2020 fa la vischnanca quint cun in minus dad in milliun francs – fin l'onn 2024 crescha quel dentant mintg onn, fin sin 11 milliuns francs.