Regenza fa liber la via per Du Lac

Il chantun fa liber la via per la chasa da tgira Du Lac. La regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che San Murezzan aveva decidì. Planisà è in center da tgira surcommunal sin l'areal Du Lac cun 60 letgs da tgira sco er abitaziuns per seniors ed ina garascha sutterrana.

Il termin per cumenzar cun las lavurs n'è anc betg enconuschent. Pervi da parcadis è anc pendent in recurs dad ina cuminanza da proprietaris en condomini. Quel retardescha l'entir project.

Ord l'archiv:

Segl, Silvaplana e San Murezzan han decidì il 2016 da tuttina manar vinavant il project, malgrà il Na da la vischnanca da Puntraschigna.