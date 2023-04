Cussegl administrativ per nova organisaziun turistica

Il cussegl administrativ per la San Murezzan Turissem SA, la nova organisaziun turistica, è nominà. Il gremi duai sa cumponer da sis persunalitads, dentant nagins represchentants da la vischnanca. Quai per tegnair il gremi sin distanza da la politica, sco la vischnanca da San Murezzan scriva. Far part dal cussegl administrativ duain: Franco Savastano (president), Seraina Bazzani-Testa, Annina Campell, Corinne Denzler, Reto A. Wilhelm e Peter A. Fanconi.

Cura che l'organisaziun turistica è definitivamain fundada saja il proxim pass da furmar ina nova direcziun per la San Murezzan Turissem SA.

La nova organisaziun dovria suenter che la vischnanca aveva decidì da bandunar la destinaziun turistica da l'Engiadin'Ota. Ils 12 da mars da quest onn aveva lura il suveran ditg Gea a la nova lescha da turissem e la fundaziun d'ina nova organisaziun turistica.