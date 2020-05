Per mintga vegliadetgna la scolaziun digitala adequata. Per ils pitschens plitost in furma da trametter las lezias per posta e per quels da las classas pli autas sche pussaivel tut en furma digitala.

La magistra da la 5 e 6avla classa Sara Kopania è stada surpraisa quant bain che tut ha funcziunà. La pli gronda sfida e stà natiralmain la differenza dal savair dals uffants, tschertins èn sa participads activamain ed auters main. Ma en general han ins chattà per mintga scolara e scolar la gista via per instruir.

Dar scola a distanza na saja betg da cumparegliar cun dar scola directa – en tut ils roms na vegnian ins betg uschè vinavant sco previs. Tuttina saja questa furma d'instrucziun stada ina gronda e bella experientscha per la magistra sco er per scolaras ed ils scolars.

Plaschair da s’inscuntrar

Oravant tut quels scolaras che sajan stads persul a chasa hajan bramà sin quel di nua ch’els haja puspè dastgà giugar ensemen cun lur amis sin plazza da scola.