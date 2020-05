Durant il temp da la scola a chasa era Myriam Pelican-Camenisch engaschada sco pedagoga curativa en la scola da la vischnanca da Breil. Simpel n’èsi betg stà da metter tut sut in chapè. Pertge durant dar scola na pudeva ella sco mamma dad uffants anc pitschens betg metter quels en ina nischa. Sco pedagoga curativa ha ella mintgamai gì in uffant per lecziun via computer, quai saja stà ina sfida.

Surtut las mammas han gì blera lavur supplementara

Per ella sco mamma giuvna saja vegnì propi cler che la gronda lavur durant quai temp da la scola a chasa saja restada tar las mammas. Era sche la emancipaziun saja avanzada, gist en quest temp da crisa saja sa mussà che la lavur restia per gronda part en ils mauns da las dunnas. Era ella haja la finala stuì far lavur da preparaziun la saira cura ch’ils uffants eran a letg.

Dapli spazi per svilup individual en la scola dal futur

Emprender ord da questa crisa possian ins surtut da dar als uffants dapli spazi da crear e far. Quai giavischia ella era per la scola dal futur. Dapli autonomia d’emprender, pertge la scola limiteschia temp e temp liber. Per il svilup dal uffant ma er da l’entira societad fissi bun d’avair dapli spazi liber da pudair emplenir cun tge ch’ins vul, di la pedagoga curativa. Uschia speria ella ch’ils uffants hajan profità da passentar temp a chasa e da pudair era ina giada far co els han vulì, senza clausuras e squitsch.