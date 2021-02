Per pudair tegnair avert ils territoris da skis, ston ils territoris avair concepts da segirtad. Quels prevesan tranter auter che las skiunzas ed ils skiunz tegnan en las distanzas necessarias e portan mascrinas. Per che quai vegnia era resguardà, han tscherts territoris da skis engaschà uschenumnads Covid-angels.

11 Covid-angels

En il territori da skis Motta Naluns sur Scuol èn en gir 11 da quels aunghels. In dad els è l’indigen Dominique Hopman. Per part lavura el en la gastronomia sin il territori da skis e per part apunta sco Covid-angel.

Magari disciplinads

Las skiunzas ed ils skiunz èn tenor Dominique Hopman magari disciplinads. I dat dentant adina nursas nairs. Però propi situaziuns precaras n'haja quai mai dà. La gronda part dals giasts èn disciplinads e portan las mascrinas necessarias.