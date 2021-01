Tests per il persunal da hotels e scolas da skis

Suenter il test da massa facultativ dal mardi passà vegn uss testà il persunal da tut ils hotels a San Murezzan ed a Schlarigna.

Testar ston er tut ils magisters da skis e da sport da naiv che lavuran sin ils territoris da skis Corviglia e Corvatsch.

Tests supplementars duain evitar duraivlamain ch'il virus mutà sa derasa.

Gia testads il mardi passà, na ston betg sa laschar testar anc ina giada.

La nova retscha da tests en las duas vischnancas San Murezzan e Schlarigna saja ina mesira da segirezza – per prevegnir a novas infecziuns che pudessian puspè sfurzar da serrar manaschis, scriva il chantun. Betg far il test ston persunas che pon gia preschentar in resultat da test da PCR negativ, fatg suenter ils 17 da schaner. Deliberadas d’in test èn era persunas ch’eran s’infectadas cumprovadamain cun Covid-19. Ils resultats dals tests vegnian ad esser avant maun il pli baud la mesemna saira, scriva il chantun.

Manaschis duain s'engaschar

Il chantun Grischun recumonda a tut ils manaschis, da laschar testar lur persunal regularmain sin il coronavirus. El ha cumenzà da preparar in program da test per interpresas. Quel duai esser pront en var 10 dis.