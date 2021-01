Tests da massa a San Murezzan

Dapi las 08:00 po la populaziun ed ils osps da San Murezzan sa laschar testar sin il coronavirus. Tenor il president communal, Christian Jott Jenny, saja l'interess grond. Fin a las 16:30 hajan 3'200 persunas s'annunziadas.

Quella cifra correspunda als tests da massa dal december passà. Là è però vegnì testà durant trais dis.

La finamira da la vischnanca saja da survegnir in maletg da la situaziun actuala. Ins veglia vesair quant fitg ch'il virus mutà saja gia sa derasà.

Tenor Marco Michel, il schef dal stab directiv da la vischnanca da San Murezzan è da buna speranza, ch'ins survegn ina buna survista e che las mesiras actualas pon puspè vegnir discutadas cun la regenza.

Resultats spetgads la mesemna

Tenor Marco Michel spetgian ins ils resultats dals tests il pli baud la mesemna saira. Quai pervia ch'i vegnan fatgs tests da PCR ch'han da vegnir elavurads en in labor spezial. Be tras quests tests po vegnir constattà sch'i sa tracta d'ina varianta mutada dal coronavirus.

Tests en dus centers

Testà vegn en dus lieus: En la halla da gimnastica da la scola veglia ed en la halla da baiver dal bogn a San Murezzan Bogn. Ils tests han lieu fin a las 18:00. Annunziar pon ins sin la pagina d'internet da la vischnanca u directamain al lieu.

, il link avra en ina nova fanestra

Per uffants tranter 5 e 12 onns èsi pussibel da far in test da spida en accumpagnament da lur geniturs. Giuvenils fin 18 onns dovran il consentiment dals geniturs, sch'els cumparan sulets al test.

Las autoritads appelleschan da sa participar al test. Resultats positivs vulan ins lura examinar sin la mutaziun.