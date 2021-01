L’analisa da bunamain 3’200 tests da corona a San Murezzan mussa, che radund 1% da la populaziun è s’infectada cun il coronavirus – quai correspunda pli u main a la quota da positivitad dals tests da massa dal december. Quai scriva la regenza grischuna.

Tar ils collavuraturs e giasts dals dus hotels en quarantina sajan 4% dals tests stads positivs. Dals 53 cas identifitgads sa tractia tar 31 d’ina mutaziun dal virus. Ina repetiziun dals tests na saja il mument betg necessari, cunquai ch'ils cas positivs hajan uschia pudì vegnir isolads.

La mutaziun pertutgia be il persunal e betg ils giasts. Quai mussia, che ils concepts da segirezza dals hotels funcziuneschia e ch'i saja ina mesira raschunaivla d'adina puspè testar ils collavuraturs, scriva la regenza grischuna vinavant.

Hotels restan en quarantina – scolas avran

L'analisa dals resultats mussia, che la mutaziun dal virus N501Y na saja betg derasada surproporziunalmain a San Murezzan. En consequenza Possian las mesiras per proteger la populaziun puspè vegnir schluccadas. Ils dus hotels pertutgads restian en quarantina fin ils 27 da schaner.

A partir da venderdi pon uschia las scolas, canortas e scolas da skis a San Murezzan puspè avrir. Medemamain abolì vegn il scumond da far trenaments ed activitads d'uniuns cun giuvenils sco er l'obligatori da purtar mascrina sin l'entir territori da vischnanca.

L'Uffizi da sanadad avertescha però la populaziun da vinavant star attent, tegnair distanza, evitar contacts socials betg necessaris e sa tegnair vi da las reglas d'igiena. Er tar be levs sintoms saja da laschar far in test da corona per proteger ils conturns socials.