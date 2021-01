I vala da far il pussaivel per evitar che la pandemia sa derasa vinavant. Gist Scuol sco center turistic da l'Engiadina Bassa è sensibilisà fermamain e vul far tut il pussaivel. Cun in flyer ha la vischnanca da Scuol appellà a la populaziun da betg laschar ir ils uffants da chasa a chasa per giavischar in bun onn. Els hajan discutà quai e decis definitivamain, uschia il president communal, Christian Fanzun.

Valsot e Zernez percunter sa basan sin las cundiziuns actualas e relaschadas dal chantun e dal stadi. Sche quellas vegnian tegnidas en rigurusamain, sche lura vegnia quai tuttina a funcziunar. Da quella persvasiun èn ils presidents communals da Zernez, Emil Müller, e da Valsot, Victor Peer.