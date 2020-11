A Scuol sa derasa la populaziun da casturs pli fitg che giavischà. Uss lubescha il chantun d'allontanar in rempar laterala da castur, sco il Departament per infrastructura, energia e mobilitad annunzia en il Fegl uffizial chantunal. Ina soluziun a lunga vista per ina convivenza senza conflicts dal castur e da l'agid da migraziun per peschs vegn prendida en mira en il rom dal project da la sanaziun dal passagi da peschs.

La permissiun per l'intervenziun sa restrenscha al rempar lateral ed a tut ils rempars temporars sin il traject d'aua dals conturns da la punt/via e sutvart. Mintga manipulaziun vi da rempars da castur ordaifer quest sectur è scumandada.

Cunter la decisiun dal departament pon organisaziuns cun in tal dretg far recurs. Ellas pon far recurs entaifer 30 dis tar la Dretgira administrativa dal Grischun.

