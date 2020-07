Barbara Aeschbacher è giurista, dapi 12 onns manadra da gestiun da l'Uniun svizra da musica e viva en la Val Fex. La dunna da 49 onns ch'è creschida si a Turitg è commembra da differentas societads da Segl, tranter auter fa ella part da la suprastanza da la Pro Fex e dal comité d'organisaziun da la cursa da skis nostalgica.

Barbara Aeschbacher è independenta, ha in partenari da Segl ed in figl dad 11 onns. Cun sia candidatura veglia ella manar enavant il svilup positiv da la vischnanca per posiziunar ella bain per las sfidas da l'avegnir, di ella envers la Posta Ladina.

Elecziun da cumbat

Gia l'avrigl aveva Andrea Gutgsell annunzià sia candidatura. Cun quai datti almain dus candidats che vulan succeder a Christian Meuli, che na candidescha betg pli per in'ulteriura perioda d'uffizi. L'elecziun ha lieu il 18 da settember 2020.