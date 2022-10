Lavurs per dapli segirezza sin la via da Malögia èn terminadas

La via da Malögia tranter Segl-Föglias e Plaun da Lej sto d'enviern adina puspè vegnir serrada per raschuns da segirezza. A lunga vista duai quel problem vegnir schlià cun in tunnel. A curta vista duain pitgas per siglientar lavinas procurar per dapli segirezza. Questas lavurs sur la via da Malögia avevan cumenzà durant il mais setrember, ussa èn ellas terminadas.

Plinavant han ins installà in sistem da surveglianza cun radar. Quel duai survegliar ulteriurs laviners che n'èn betg tangads da las pitgas. Davent da l'autra vart da la via surveglia il sistem in areal da fin 10 kilometers quadrat.

Grazia a las mesiras duai la via vegnir pli segira per las utilisadras ed ils utilisaders da la via. Las pitgas per siglientar lavinas duain ir en funcziun quest enviern.

