La fin d'october avevan ils delegads da l'ARA Staz decidì da spustar la decisiun davart la reconstrucziun da la serenera. Quella va ord funcziun la stad 2021, cura che la nova serenera per l'entira Engiadin'Ota va en funcziun. Ins aveva lura però giavischà da decider anc l'onn 2020 en chaussa. Quai na vegn dentant betg esser il cas, uschia Christian Brantschen, president communal da Schlarigna.

La vischnanca da Schlarigna ha numnadamain surdà l'incumbensa da far ulteriurs scleriments davart la renatiralisaziun da la serenera Staz. Ins lavuria vi dad ina nova varianta, ha Christian Brantschen ditg envers RTR.

Differenza d'opiniuns

La suprastanza da l'ARA Staz ed ils delegads da San Murezzan, Puntraschigna e Samedan favuriseschan la varianta da construir enavos tut ils bajetgs sur terra ed ils indrizs sut terra fin in meter profunditad. Schlarigna vul ina reconstrucziun pli profunda e pli chara.

Per Christian Brantschen è quai ina decisiun per proximas generaziuns ed i giaja per la responsabladad envers la natira. En pli haja ina expertisa biologica mussà ch'i saja necessari da renatiralisar pli profund, cunquai che l'areal sa chattia en ina zona d'in spazi potenzial d'aua da baiver.

Dad acceptar damai la varianta simpla che custass bun 1,6 milliuns francs pli pauc na vegnia betg en dumonda per la vischnanca che haja dà dimora a la serenera passa 50 onns.