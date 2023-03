Er la vischnanca da Silvaplauna vul porscher maun e generar spazi d’abitar per indigens. Cun la surfabricaziun Foppas Ost a Surlej duai dar tschintg chasas da pliras famiglias. Quai sin in areal ch'è oz in parcadi. La suprastanza communala ha preschentà ils plans en ina sairada publica.

200 letgs d’hotel

Part dal project a Surlej duai er far in hotel da «bed and breakfast». Quel vegniss realisà separà en dretg da construcziun. Silvaplauna haja publitgà il project, sin quai saja s’annunzià in interessent, numnadamain la gruppa d’hotels Explorer. Quella prevesa da fabritgar in tract d’hotel che sa furma or da trais bajetgs. L’hotel duai esser avert tut l’onn e generar 45’000 pernottaziuns l’onn. Ultra da quai duai dar ina garascha sutterrana che vegniss prefinanziada da la vischnanca.

En in proxim pass instradescha la vischnanca la procedura da participaziun. La radunanza communala da Silvaplauna ha da decider il zercladur davart l’adattaziun dal plan da zona. Previs è da cumenzar cun il project la primavaira 2024.