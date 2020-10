Il prim da settember è vegnida giu ina bova dal Piz Lagrev tranter Segl Maria e Plaun da Lej. Durant ils ultims dis èn vegnidas fatgas lavurs da segirezza en il territori. Divers grips en la costa èn numnadamain stads lucs. A maun, mo cun agid da palfiers, han spezialists deliberà quels grips da la costa.

Via puspè averta

Ord motivs da segirezza è la via Chantunala tranter Segl e Plaun da Lej stada serrada durant las lavurs. Tenor Jan Kamm, il schef dal district 3 tar l’Uffizi da construcziun bassa, ha funcziunà tut sco planisà – perfin anc meglier. Planisada èra numnadamain in’emna per finir giu cun las lavurs. Ils total var 100 meters cubic material eran però rudlads giu per la costa entaifer be in di e mez. La via han ins perquai puspè pudì avrir.