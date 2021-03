Ils terratrembels vegnan classifitgads en tschintg classas. La gronda part dal Grischun è classifitgà en classa trais, ma la Surselva e la Moesa èn periclitadas anc pli pauc e cun quai en la classa dus. L'inschigner da construcziun fabritga tenor normas e quellas prescrivan per exempel per l'Engiadina Bassa da fabritgar cunter terratrembels che chaschunan donns considerabels che capitan statisticamain e matematicamain be mintga 475 onns.

Tenor docter Claudio Scandella, inschigner da construcziun da l'ETH, tar la firma Fanzun SA a Cuira, ston ins resguardar trais facturs cun fabritgar. Construir chasas cun elements ch'en capabels da surpigliar era forzas da tensiun e squitsch, lura construir elements da betun dal plaun terren enfin sisum la chasa e per finir èsi meglier da construir ina chasa bassa e largia ch'ina auta e stretga.

Il davos grond terratrembel en Engiadina è capità l'onn 1622 enturn la vischnanca da Ftan. Ussa èn passads 400 onns – ma na – il terratrembel na capita betg exact sin il termin, quel pudess capitar damaun ma forza era pir en 150 onns.