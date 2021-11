En il territori da skis Ischgl/Samignun valan per la proxima stagiun da skis las reglas da 3G. Vul dir: Sco per hotels ed ustarias ston sportistas e sportists era esser guarids, vaccinads u testads per pudair far diever da las pendicularas u dals runals. Questas reglas valan per tut las persunas a partir da 12 onns.

Medemas reglas

Las duas societads partenarias Silvretta SA e Samignun SA èn sa cunvegnidas d'introducir tant da la vart austriacca sco er da la vart svizras las medemas reglas. Supplementarmain pretenda la vart austriacca mascras da FFP2 en cabinas e sutgeras ch'ins po cuvierer.

En Svizra n'ha la Confederaziun per il mument betg decidì in obligatori da certificat per las pendicularas. Il Cussegl federal fa dentant dependent quai da la situaziun epidemiologica.