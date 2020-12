Per l’Engiadina èn ils tests da massa in segn positiv

Ch’il chantun Grischun ha decis sco emprima Regiun en Svizra da far il project da pilot da tests da massa da corona, saja in segn positiv per l’Engiadina, di Christian Gartmann, il manader da la Taskforce Corona II Engiadina. Numnadamain saja l’interess da las medias enorm grond e tras quai possa profitar l’image da la regiun.

Er sch’ils tests svelts che vegnan fatgs la fin d’emna che vegn e demussan ina registraziun da la situaziun mumentana, va Christian Gartmann ora da quai ch'i vegn uschia a Nadal a dar pli paucs cas da corona. Per l’Engiadina spetgian ins pia ina buna stagiun d’enviern, grazia al project dals tests da massa.