Cumbat electoral per il presidi da Zuoz

Il president communal da Zuoz, Andrea Gilli, ha demissiunà ses uffizi anticipadamain. Dapi intgins mais maina il vicepresident Ramun Ratti la vischnanca. Uss èn enconuschents ils emprims candidats che van en cursa per la successiun da Gilli.

La PLD locala nominescha tenor communicaziun Romeo Cusini per il presidi.

La PPS Zuoz trametta Ladina Tarnuzzer en cursa per il sez da presidenta.

Romeo Cusini Avrir la box Serrar la box Legenda: RTR, Anna Caprez ha 48 onns

lavura en in'interpresa d'ischigner

è stà en la suprastanza da Zuoz ils onns 2016-2021

Ladina Tarnuzzer Avrir la box Serrar la box Legenda: MAD ha 44 onns

è gastronoma ed actualmain manadra da la partiziun hotellaria e gastronomia en ina scola da media

è cussegliera communala da Zuoz

Andrea Gilli fiss anc stà elegì fin la fin da zercladur 2024 al timun da la vischnanca da Zuoz. Tenor constituziun communala munta quai che sia successura u ses successur vegn elegì be per in onn.

Gronds midaments en suprastanza

Dus cussegliers communals han da bandunar il gremi la fin da zercladur 2023 causa limitaziun dal temp d'uffizi. Ultra da quai è in sez daventà vacant suenter il mortori d'in cusseglier. Il suveran da Zuoz ha perquai d'occupar a las tschernas da Chalandamarz gista trais sezs per la suprastanza communala.

La PLD nominescha per in da quels sezs Alexandra Blumenthal-Hardegger.

La PPS trametta en cursa Jachen Delnon e Flurin Wieser.

Ils 15 da favrer 2023 ha lieu la radunanza communala da nominaziun per las tschernas da Chalandamarz. Il temp d’uffizi dals novelegids cumenza il prim da fanadur da quest onn.