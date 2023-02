A las tschernas da Chalandamarz da quest onn, elegian las Zuozingras ed ils Zuozinghers in nov president u ina presidenta communala per in onn. Quai pervia ch'il president communal da Zuoz, Andrea Gilli, ha demissiunà ses uffizi anticipadamain. Dapi intgins mais maina il vicepresident Ramun Ratti la vischnanca.

En cursa per la successiun dad Andrea Gilli van Ladina Tarnuzzer dal PPS e Romeo Cusini dal PLD.

Romeo Cusini Avrir la box Serrar la box Legenda: RTR ha 49 onns

lavura en in'interpresa d'inschigner

è stà en la suprastanza da Zuoz ils onns 2016-2022

Ladina Tarnuzzer Avrir la box Serrar la box Legenda: MAD ha 44 onns

è gastronoma ed actualmain manadra da la partiziun hotellaria e gastronomia en ina scola da media

è cussegliera communala da Zuoz

La motivaziun da candidar da Romeo Cusini sajan sias experientschas da ses temp sco cusseglier communal. Là haja el pudì lavurar cun e per las generaziuns giuvnas, quai stettia a cor ad el. Ladina Tarnuzzer è er motivada e persvasa da pudair metter en moviment insatge a Zuoz.

Quai èn lur posiziuns

Tuts dus vulan mantegnair la lingua rumantscha sco lingua principala da la vischnanca. La bilinguitad saja però impurtanta ed els vesan quella er sco schanza.

Per cumbatter la mancanza d’abitaziuns per indigens, hajan ins tenor Romeo Cusini sco emprim da sclerir il basegn. Lura possian ins lavurar vid la planisaziun locala, che saja la basa per stgaffir differentas zonas.

Ladina Tarnuzzer vesaquai sco gronda sfida per la vischnanca. La lezia principala saja da porscher maun ad investurs e gidar intermediar tranter investurs e possessurs da parcellas.

audio Ladina Tarnuzzer e Romeo Cusini cumbattan per presidi 04:06 min, ord Actualitad dals 22.02.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 6 Secundas.

Quatter candidataturas per la suprastanza communala

In cumbat electoral datti er tar la suprastanza communala. Per ils trais sezs vacants, datti numnadamain quatter candidataturas. Dus cussegliers communals han da bandunar la suprastanza communala la fin da zercladur 2023 causa limitaziun dal temp d'uffizi. Ultra da quai è in sez daventà vacant suenter il mortori d'in cusseglier.

La PLD nominescha per in da quels sezs Alexandra Blumenthal-Hardegger.

La PPS trametta en cursa Jachen Delnon e Flurin Wieser.

A la radunanza communala dals 15 da favrer è vegnì proponì Balti Willy ch'è senza partida

Las tschernas da Chalandamarz han lieu il prim da mars. Il temp d’uffizi dals novelegids cumenza il prim da fanadur da quest onn.