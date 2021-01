Mintga quatter onns datti la festa da Quiz per la saramentaziun da las autoritads communalas da Valsot. Causa la pandemia da corona è quella vegnida stritgada. Quest onn hai dà be la saramentaziun

Be ils politichers tranter dad els èn sa radunads en la sala polivalenta a Ramosch. La festa tradiziunala cun il num «Quiz» ch'avess gì lieu l’emprima dumengia da l'onn è vegnida stritgada causa la pandemia da corona.

Per il vegl e nov president communal Victor Peer è la ceremonia in act impurtant. A chaschun da quella engiran ils commembers da la suprastanza communala, dal cussegl da scola ed er ils trais commembers da la cumissiun da gestiun da far lur lavur tenor meglier savair e pudair e da tegnair secret quai che sto restar secret.

Sper la saramentaziun ha gist er lieu l’emprima sesida da la nova suprastanza communala. En quella vegnan surdads ils ressorts per ils proxims 4 onns.