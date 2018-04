Il glindesdi Pasca èn crudads radund 150 meters cubic crappa sin la via d'Engiadina tranter Martina e Vinadi. Per consequenza ha la via stuì vegnir serrada sin quest traject. Pervi da las lavurs da construcziun sco er pervi da la segirtad, resta la via anc serrada per almain duas emnas.

Ils dus d'avrigl era il grip crudà curt avant mezdi ord 60 meters autezza sin la via. Quella è vegnida donnegiada, però betg destruida. Il lieu, nua ch'il grip è crodà giu è vegnì examinà da geologs en detagl il mardi e la mesemna. En il lieu da la crudada ed en ils conturns directs datti ulteriurs grips che savessan crudar giu proximamain. Sco mesira da segirtad vegnan quels siglientads en duas fasas. Previs èsi da pudair avrir la via en l'emna dals 23 d'avrigl.

Via tranter Vinadi e Samignun

Il mument è la via tranter Vinadi e Samignun averta. Sco l'Uffizi da construcziun bassa ha declerà envers RTR, pudess quella dentant er vegnir serrada ils proxims dis. Raschun per quai èn las temperaturas pli autas ed il privel da lavinas che crescha en quest connex.

Influenza sin plazzal dad Ovella

Sin il plazzal da l'ovra idraulica communabla GKI ad Ovella n'ha la serrada da la via nagina influenza. Il plazzal è numnadamain pervi da rempars donnegiads e privel da lavinas bloccà per il mument. Planisà èsi da reprender las lavurs da construcziun il cumenzament da mai. Tut en tut han las lavurs sin il plazzal uss in retard da quatter mais. Tge influenza che quest retard ha sin la realisaziun da l'ovra electrica, vulan ils respunsabels communitgar proximamain.

