L’onn 1993 ha gì lieu l’avertura dal Bogn Engiadina Scuol, l’onn 1999 l’avertura dal tunnel dal Vereina. Il turissem è da gronda impurtanza per la regiun Engiadina Bassa. L’infrastructura da Scuol dovra ussa ina renovaziun fundamentala. Da 24 variantas ha la vischnanca da Scuol ussa sa concentrà sin trais. Ultra da las pendicularas Motta Naluns dispona Scuol da trais infrastructuras turisticas impurtantas che duain vegnir adattadas als giavischs che vegnan da numerusas sesidas cun la populaziun, cun ils clubs da sport e cun las societads, cun la scola e cun las famiglias.

Tar il Bogn Engiadina Scuol sa tracti da construir in bogn da famiglia, d’optimar la purschida actuala e d’augmentar la purschida da recreaziun. Gurlaina duess restar quel lieu da sport professiunal e per squadras. Il terz project prevesa da far or da l’areal a Trü, nua che sa chatta oz in bogn avert, er en l’avegnir la pussaivladad da far bogn, ma er d’adattar questa zona sco lieu da recreaziun per giasts, surtut er per ils indigens.

1,2 milliuns per il project preliminar

A la radunanza d’infurmaziun è la populaziun vegnida infurmada tge che dess vegnir realisà cun il credit dad 1,2 milliuns francs. Uschia èsi numnadamain previs da lantschar ils emprims pass concrets, il credit cumpiglia la realisaziun d’in concept da svilup e sche necessari er la realisaziun da concurrenzas architectonicas. Il project cumplessiv è previs da realisar durant ils proxims 10 onns e vegn a custar radund 60 milliuns.

La radunanza per approvar il credit menziunà ha lieu ils 12 da december 2022 en il rom da la radunanza dal preventiv da la vischnanca da Scuol.