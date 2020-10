Il nov-elegì Alfred Breu era gia en suprastanza communala da Segl ils davos onns. A las tschernas la fin da settember 2020 eran vegnids elegids Gian Giovanoli e Heinz Ming nov en il gremi, uschia che Alfred Breu n’è betg pli vegnì confermà en ses uffizi.

Garantir savida

Paucs dis suenter las tschernas è Gian Giovanoli surprendentamain sa retratg sco cusseglier communal. Quai cun argumentar che memia bler know-how gess a perder cun Alfred Breu. Surtut er cun quai che Barbara Aeschbacher surpiglia proxim onn da Christian Meuli il presidi da la vischnanca da Segl.

Approvà rendaquint

La radunanza communala da Segl ha elegì Alfred Breu cun 52 vuschs en la suprastanza per la perioda 2021-2023. Ultra da quai han ils Segliots approvà il rendaquint 2019 da la vischnanca. Quel serra empè da cun in deficit da bun 474'000 francs cun in plus da passa 1 milliun francs.