Speculaziuns en diversas direcziuns èn vegnidas tematisadas l'ultim temp. Prevesa la vischnanca da vender, vegn construì in hotel da 5 stailas u restan las localitads vinavant en fittanza?

Il venderdi saira ha il president communal Victor Peer communitgà uffizialmain, ch'il center da sanadad «Bainesser SA» banduna la chasa da scola veglia a Tschlin. Cunquai eran era tut las speculaziuns giu da maisa.

La sala polivalenta stat en il focus

Per las radund 50 persunas che han suttascrit la petiziun, vai oravant tut per la sala polivalenta. Quella duess restar vinavant il center da cultura per la fracziun da Tschlin, quai è vegnì enconuschent a la radunanza d’infurmaziun.

La chasa da scola veglia percunter, quella dastga er vegnir vendida u nizzegiada per auters scopos.

Las emoziuns èn calmadas

Omadus partidas, la suprastanza communala ed era ils preschents a la radunanza d’infurmaziun han gì la pussaivladad da s’exprimer – ina soluziun finala è dentant betg sin maisa – ma la sala polivalenta duess restar era vinavant il center cultural da la fracziun da Tschlin.