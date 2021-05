Fin la fin da zercladur spetga il chantun en total 90'000 dosas da vaccin. Per pudair duvrar questas tant pli spert, pon dasper ils 9 centers da vaccinar er las 124 praticas da medis offrir en l'entir chantun vaccinaziuns cunter il coronavirus.

Medias e medis dattan las vaccinaziuns dentant er tenor il plan da vaccinaziun chantunal, vul dir che persunas cun malsognas cronicas sco er persunas sur 75 onns survegnan sco emprimas la vaccinaziun. Sin fundament da las pli grondas furniziuns dal vaccin pon er ils centers da vaccinar augmentar las proximas emnas lur capacitads, scriva il chantun.

Las medias ed ils medis sa legran

Las medias ed ils medis da chasa han spetgà ditg, d’era astgar virolar la populaziun. Ton pli gronds è il plaschair uss, ch’els astgan finalmain era dar la virola. Malgrà, chapescha la presidenta da las Medias ed ils medis da chasa Grischun, ch’els han stuì spetgar:

Nus avain be 200’000 abitants. Quai vul dir: Cumpareglià cun auters chantuns, avain nus survegnì bler pli paucas dosas dal vaccin. L’entschatta eran quai 300 ampullas e quai sin 9 centers e 200 praticas. I n'ha betg fatg senn da reparter quellas 300 ampullas sin 200 medis da chasa.

Pervia da las sfidas logisticas viroleschan era be 124 praticas da las 200 praticas dal Grischun.

Vinavant appelleschan Edith Oeschlin e la media chantunala, Marina Jamnicki, da betg s’annunziar per la virola via il chantun e via il medi. Be s’annunziar en in lieu. E sch’ins è gia s’annunzià via il chantun, ma vuless pli gugent s’annunziar tar il medi, lura èsi impurtant da stornar l’annunzia tar il chantun per evitar in chaos.

Evitar termins dubels Avrir la box Serrar la box Tgi che survegn in termin tar in medi da chasa per sa laschar vaccinar, duess annullar eventuals termins u er la preregistraziun per in termin sin la plattafurma chantunala da vaccinar.

Quai è pussibel da far via SMS, via e-mail ad impfung@amz.gr.ch ubain via hotline 081 254 16 00.

Emprima vaccinaziun fin la fin da zercladur

La glieud pli giuvna en il Grischun po vinavant quintar da survegnir l'emprima dosa da vaccin enfin la fin da zercladur, respectiv l'entschatta da fanadur. Quai ha ditg la media chantunala Marina Jamnicki envers il schurnal regiunal da radio SRF. Sin il SMS cun ils termins stoppian quels da 24 onns ensi fin en ils 30, dentant anc spetgar in mument:

Actualmain èn las persunas tranter 45 e 54 onns londervi. Il chantun emprova da vaccinar en tut las regiuns mintgamai circa la medema gruppa da vegliadetgna.

17% da la populaziun grischuna è vaccinada

Fin uss èn vegnidas fatgas en Grischun passa 90'000 vaccinaziuns cunter il coronavirus. Da quellas èn radund 35'000 stadas segundas vaccinaziuns – uschia che radund 17% da la populaziun grischuna è vaccinada cumplainamain. Uschia èn actualmain bun 80% da la populaziun grischuna sur 80 onns vaccinada, 65% da las persunas sur 70 onns e 35% da quellas sur 65 onns.