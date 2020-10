Probabel la mesemna annunzia il Cussegl federal mesiras pli rigurusas per cumbatter la derasaziun dal coronavirus. Per l’anteriura cussegliera federala Eveline Widmer-Schlumpf vegnan questas mesiras memia tard. En in’intervista cun la «NZZ am Sonntag» crititgescha ella che la politica haja fatg memia pauc cunter la segunda unda. In pèr chantuns hajan spetgà memia ditg.

Betg isolar persunas da ristg

Sco presidenta da «Pro Senectute» avertescha ella plinavant da betg puspè isolar ils vegls. En mintga cas na dastgia betg dar scumonds pauschals da far visitas en chasas d’attempads. I na dastgi era betg esser che persunas sur 65 onns vegnian automaticamain quintadas tar la gruppa da risico ed uschia de facto sclausas da la vita publica. Blers pensiunads prestian numnadamain servetschs prezius, sco per exempel visitar persunas attempadas u pertgirar uffants.

