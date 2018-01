Evitar colonnas er sin la A13

Il Cussegl federal vul examinar da schlargiar il traject da la A13 tranter La Punt/Reichenau e Rothenbrunnen.

I na passa quasi nagin’emna senza colonnas sin la A13 tranter La Punt/Reichenau e Rothenbrunnen, ed era il tunnel dad Isla-Bella è adina puspè in tema. Uss datti bunas novas: Il Cussegl federal ha oz dà liber daners per projects per reducir las colonnas. Prender en maun vul el era il traject tranter La Punt/Reichenau e Rothenbrunnen.

Colonna, colonnas e colonnas...

En mintga direcziun datti be in vial e bler massa blers autos che vulan passar il medem mument tranter La Punt/Reichenau e Rothenbrunnen. Regularmain chaschuna questa situaziun colonnas. Quai sa era Jürg Röthlisberger, il directur da l'Uffizi federal per vias ASTRA. El fa dentant era attent sin in auter punct: Il traject stoppia vegnir sanà en 10 fin 15 onns. E per ch’ins na stoppia betg serrar las vias la notg per fabritgar, savess el metter avant da construir in tunnel parallel tar quel da l’Isla-Bella ed era da schlargiar la via sin 4 vials. Planisà per il project èn radund 600 milliuns francs. Però tut il rest è anc avert, i na dat anc nagins plans concrets. En ils proxims onns duai la situaziun vegnir analisada per chattar ina soluziun.

Regenza grischuna ha plaschair

Il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ha plaschair da la decisiun dal Cussegl federal. Era che la A28 en il Partenz tranter Fideris e Dalvazza saja vegnida resguardada en la planisaziun, saja impurtant per il Grischun, ha ditg Cavigelli envers l'agentura da novitads sda.

