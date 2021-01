La pagina d’internet Wikipedia cuntegn 50 milliuns artitgels en varga 300 linguatgs, tranter auter era per rumantsch. Per savair porscher ozendi in uschè grond fundus d’infurmaziuns ha l’organisaziun da non-profit stuì ir ina lunga via.

Nupedia.com

Tgi che discurra da l’istorgia da Wikipedia, sto era discurrer da «Nupedia.com». Uschia ha la pagina d’internet gì num a l’entschatta. Betg mintgin pudeva adattar e contribuir agens artitgels. Sulet ina gruppa da perscrutaders ch’han purtà ensemen artitgels scientifics per la publicitad han dastgà far quai. Bainbaud han els dentant stuì constatar che la datoteca creschiva mintgamai mo plaunet perquai che mo paucs lavuravan vidlonder. Uschia ch’els èn sa decidids da trair a niz la savida da la glieud. Davent da quai mument pudeva mintgin producir cuntegn per la pagina d’internet uschia ch’i deva lura in boom d’artitgels che resta fin oz.

Vardaivladad è sa megliurada

Muriel Staub è presidenta da «Wikimedia» en la Svizra. Ella declera che tuts che produceschian cuntegn fetschian quai cun premura. Uschia è era la qualitad dals artitgels sa megliurada ils davos onns. I na dettia betg in‘artitgel fauss che restia dapli che tschintg minutas en la rait. Ina gronda rait d’administraturs voluntaris surveglian la pagina d’internet quasi permanentamain.