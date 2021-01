Tgi che tschertga in artitgel davart las diversas muntognas en la regiun da Surses vegn probablamain a chattar in text che «capricorn4049» ha scrit – il surnum da Lino Schmid. Sia fascinaziun per scriver artitgels da Wikipedia ha cumenzà il 2010. Dapi adina è el stà ina persuna ch’è gugent viandà sin las muntognas. Cura ch’el aveva ina giada tschertgà suenter tschertas muntognas sin Wikipedia ha el vis ch’i dat be paucs artitgels sur da sia regiun Surses. Cun ses dun da fotografar muntognas e ses interess per scriver ha el creà pli e pli blers artitgels.

Turas da muntogna à la Wikipedia

L’um ch’ha fatg in studi d’inschigner a l’ETH declera ch’el vesia il mund cun auters egls dapi ch’el ha entschet cun Wikipedia. Il regl da cumplettar ils artitgels davart las muntognas en la regiun da Surses saja gronda. El aschuntia er sias turas da muntogna e scriva artitgels che n’existian betg anc.

«Mes babys»

Sin ses profil persunal sin Wikipedia numna Lino Schmid ses artitgels bufatgamain «mes babys». El declera che la producziun d’in artitgel duria magari pli ditg che la tura sezza. Lino Schmid sto numnadamain controllar che tut constettia da quai ch’el scrivia, sco era numnar ina funtauna per mintga infurmaziun ch’el integrescha.

Cun ina colliaziun d'internet ed in computer po mintgin daventar in editur sin Wikipedia.

Sche l’artitgel na correspunda betg a las directivas da Wikipedia, vegn quel stizzà. Era ad el saja quai gia schabegià, per exemepel cura ch’el ha scrit davart l'uniun da giuventegna da Surses. Per quai artitgel aveva el investà bler temp, dentant saja quai artitgel lura stà memia pauc relevant per Wikipedia. En l'emprim mument saja quai naturalmain tragic, dentant legian ins lura pertge ch'i è vegnì stizzà e l'autra giada na capita betg pli il medem sbagl.