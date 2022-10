La regenza ha enfin uss concedì 1,5 milliuns francs per quatter projects digitals en il Grischun. Dus projects èn en il sectur da turissem, in en il sectur da scola ed in en il sport, uschia ha l'organisaziun GRdigital infurmà.

Emprims projects per la transfurmaziun digitala sin via

audio Marcel Meyer, mainafatschenta GRdigital, davart ils emprims pass 03:51 min, ord Actualitad dals 26.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 51 Secundas.

Il chantun è obligà da promover la transfurmaziun digitala en il Grischun. Il schaner avant in onn ha il Cussegl grond approvà la lescha correspundenta sco era mess a disposiziun 40 milliuns francs per promover projects digitals. Tgi che vul profitar da quels daners da promoziun dovra l'emprim ina buna idea e sto lura metter ensemen la dumonda. Qua cumenza er la lavur da GRdigital che sustegna fatschentas d'inoltrar ils projects cun tut ils detagls necessaris.

GRdigital Avrir la box Serrar la box GRdigital è ina uniun ch'è prescritta tenor la lescha. I sa tracta d'ina organisaziun spezialisada che fa avanzar la promoziun finanziala da projects per la digitalisaziun e che fa recumandaziuns per mauns da la regenza. Qua sa basa ella sin las lingias directivas e criteris. En pli sa vesa l’uniun sco plattafurma per crear raits e sa barattar. Dapi il november 2021 èsi pussaivel d'inoltrar dumondas. Il schaner 2022 han il mainafatschenta sco er in emprim pitschen gremi d'expertas ed experts cumenzà lur lavur. Il decurs da la primavaira 2022 è quel gremi cun expertas dal fatg vegnì schlargià. Cunquai è la fasa da svilup terminada e las structuras prontas per che GRdigital po cumenzar sia lavur sco tala.

Da la dumonda tar la promoziun

Tgi ch'ha in project digital inoltrescha quel a GRdigital. Silsuenter fa il post d'administraziun da GRdigital in'emprima controlla formala e sclerescha detagls. En in terz pass vegnan expertas ed experts activs che evalueschan sche las dumondas èn degnas da vegnir promovidas u betg. Er la suprastanza da GRdigital ha qua in pled en chapitel. La finala decida la regenza sin basa da l'evaluaziun dal gremi d'expertas ed experts definitivamain davart ils daners da promoziun. Er suenter che la regenza ha concedì ils daners accumpogna GRdigital vinavant ils projects per definir ils proxims pass per realisar il project.

48 dumondas inoltradas – 4 fin uss sut tetg

Enfin uss èn 48 dumondas vegnidas inoltradas tar GRdigital. Per quatter da quellas ha la regenza grischuna gia concedì ils daners da promoziun. Sis dumondas èn il mument en evaluaziun tar il gremi d'expertas ed experts avant che quellas vegnan sin la maisa da la regenza. Numerusas dumondas èn anc a l'entschatta da l'entir process.

Turissem u furmaziun

Las ideas per projects da digitalisaziun vegnan ord las differentas spartas. Sco Marcel Suter, il mainafatschenta da GRdigital, ha declerà, stattan blers en connex cun il turissem u furmaziun. Uschia sa drizza in project ad ina software che duai purtar en il dretg mument ils dretgs products als dretgs giasts. Suenter che questa software è realisada duain tuttas destinaziuns turisticas dal Grischun avair access a questa purschida. In auter project vul realisar ina plattafurma cun scolaziuns online per la branscha da turissem. In ulteriur project è situà en la scola. I va per ina app che curregia ils pensums ch'uffants han scrit a maun.

App da correctura «Herby»

audio Project da GRdigital curregia pensums da scola 02:46 min, ord Actualitad dals 26.10.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 46 Secundas.

Niklas Frei è in dals chaus davos l'app da correctura Herby. Quella app funcziuna uschia: Sco enfin qua fetschian ils uffants ils pensums a maun. Cun il telefonin u tablet pon ils uffants lura far sez ina sort fotografia dal fegl da lavur e sin il telefonin – en la app «Herby» – vesan ils uffants lura nua ch'els han fatg sbagls. Il medem mument vesa la scolasta u il scolast ils resultats. Uschia possia la magistraglia sa concentrar pli fitg sin la lavur individuala cun ils uffants, di Niklas Frei.

Per crear ina plivalur per il Grischun saja la finamira d'includer tut ils cudeschs da matematica en l'applicaziun, e quai er en ils differents idioms. Qua sajan els anc en tractativas cun l'Uffizi per la scola populara, sco in dals iniziants Niklas Frei ha ditg. Fin che quella lavur saja fatga dovria però bleras uras da lavur. Per quest project digital ha la regenza grischuna concedì 450'000 francs, ils custs totals èn calculads sin 1,4 milliuns francs.