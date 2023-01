A Cuira ha suenter trais onns puspè lieu in'exposiziun da commerzi durant ils dis d'Ascensiun - dentant betg la HIGA. L'uniun da mastergnanza da la chapitala vuleva gia dapi onns realisar ina nov'exposiziun. Lura è però vegnì corona. Sco quai ch'ils organisaturs communitgeschan ha la nov'exposiziun cun il num KHUGA lieu dals 18 fin ils 21 da matg sin l'areal da la pendiculara da Brambrüesch. Quella duai surtut sustegnair il commerzi da Cuira. Dasper l'exposiziun èsi quels dis er planisà in nov festival cun concerts. Ils organisaturs quintan cun tranter 2'500 e 3'000 giasts e circa 50 exposituras ed expositurs.

Era la HIGA ha quest onn dentant puspè lieu e quai era sco gia ils davos onns puspè il mars. Ma betg daltut uschia sco usità. Ella ha survegnì in nov num: Grimavera. Ella vegn ad esser cun in zic pli paucs expositurs che pli bauld. Quai era perquai ch'i dat in nov concept cun midadas dal spazi. I na duai betg pli dar ina classica tura tras l'exposiziun, ils visitaders e las visitadras duaian pudair sa mover pli liber. Auter che la Higa duai la Grimavera era avair lieu per part sin il plaz avant la Stadthalle e na betg mo endadens.

Differenzas e collavuraziun

La KUGHA sa focusescha sin il commerzi e mastregn local, la Grimavera è era averta per exposituras ed expositurs naziunals. Tuttina han ils organisaturs discussiunà da nizzegiar sinergias u da collavurar. Ma cunquai che il plaz è limitads ed il public è differents èn els sa decedì da far independentamain lur occurrenzas. Ellas na duaian betg concurrenzar ina l'autra. Ils organisaturs èn era en il futur averts per il discurs, sche omaduas exposiziuns da primavera vegnan da trair l'attenziun da la populaziun cun ils differents concepts, quai sa mussa lura per cura che las occurrenzas han gì lieu.

