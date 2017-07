Albula/Alvra cun surpli il 2016

La vischnanca Albula/Alvra ha fatg l'onn passà in gudogn da 461’622 francs. Quai tar entradas da 15’943’034 francs. La radunanza communala ha approvà mesemna saira il quint 2016 cun gronda maioritad.

Medemamain cun gronda maioritad han ils da Albula/Alvra concedì il credit da bunamain 3 milliuns francs per in program d'observar la sbuvada da Brinzauls. Chantun, Confederaziun ed ulteriurs acturs vegnan a surpigliar 95% dals custs per quest project preliminar.

Ultra da quai ha la radunanza communala il credit da 1,18 milliuns francs per renovar il sistem da direcziun da la serenera Casti. Quai ha communitgà la vischnanca Albula/Alvra.

