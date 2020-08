Albula/Alvra e Lantsch decidan gievgia saira sch'il surmiran turna en scola. Avant bun in mais ha il suveran da Surses decidì da turnar tar l'idiom. Il cussegl da scola Val Alvra dafora propona d'acceptar l'iniziativa. In Gea muntass la fin dal rumantsch grischun en las scolas dal Grischun Central.

Ils dis dal rumantsch grischun en il Grischun Central paran dad esser quintads. Ussa gievgia decida il suveran d'Albula/Alvra e da Lantsch davart il futur dal rg en scola. Suenter che Surses ha avant in mais acceptà l'iniziativa ha l'Uniun rumantscha Grischun Central, ch'era avant la votaziun anc per il rg en scola, exprimì il giavisch ch'era las scolas dal consorzi da scola Val Alvra dafora turnan tar il surmiran. Per Zegna Pittet-Dosch, la copresidenta da l'URGC, è mo in via communabla en dumondas dal linguatg en scola decisiv per questa midada da posiziun.

Tema dal tudestg

Daniel Albertin, il president communal dad Albula/Alvra, è sceptic envers in return tar il idiom. En il messadi da votaziun vegn fatg attent dals avantatgs ch'in restar tar il rg ha. Per Albertin èsi era cler ch'il squitsch sin il surmiran en scola vegn a crescher ils proxim onns cun in Na al rg. Quella tema na parta Rita Thöni-Krüger betg. Enfin ch'ils geniturs discurrian surmiran cun ils uffants e betg in linguatg artifizial, na saja quai nagin tema.

Reintroducì ils idioms

La gallaria mussa cun ina retscha da maletgs, tge vischnancas ch'han introducì il rumantsch grischun en scola – ed er tgeninas ch'han puspè midà enavos sin l'idiom.