Da quai da 600 nursas vegnan messas ad alp ils 6 da zercladur sin l'alp Sotgôt si sur Cunter. Il paster e ses chaun, in border collie, e trais asens guardan da la scossa. Per il chau d'alp, Meinrad Kolb da Parsonz, èn las preparaziuns per la stagiun d'alp dentant stadas pli intensivas che uschiglio.

Pervia da la preschientscha dal luf èn dumandadas mesiras da protecziun sur la preschientscha da paster e chaun or. Il plan B prevesa da metter las nursas durant la notg davos ina saiv. Chauns da protecziun na sajan per lur alp betg adattads, memia bler turists passian mintga di las diversas sendas sin l'alp.