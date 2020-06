A Vuorz han ils vadels e la gianitschas gia cumenzà l’alpegiaziun. Las vatgas da latg suondan anc quest’ emna. Quai è in’emna enfin 10 dis pli baud che usità, sco Luzi Pfister, in dals responsabels da las quatter alps a Vuorz ha ditg.

Naiv è impurtant

Sco Luzi Pfister ha ditg, procura la naiv la primavaira per avunda umiditad, uschia che las ervas pon crescher. La stad è la naiv sco in reservuar d’aua. Sche la naiv lieua memia svelt, alura vegn il pavel en las autezzas pli spert madirs e perda la qualitad. Era sin las funtaunas d’aua da baiver per ils animals ha la naiv ina influenza.

Purs spetgan vess da laschar ir ad alp ils animals