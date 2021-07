cuntegn

Alvagni - Avertura d’in nov museum cun raritads da la telefonia

Ad Alvagni ha avert in museum istoric da militar. En in'anteriura fortezza da communicaziun datti ussa era in museum da telefons. 1'400 exemplars èn exponids en las anteriuras chombras, nua ch’ils uffiziers pernottavan. Ils telefons èn en il possess da Peder Vital da Trimmis ch’è oriund da Sent.